МИД готовится запустить аналоги советских магазинов "Берёзка"
РИА "Новости": МИД готовит документы для запуска магазинов беспошлинной торговли
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
МИД России готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы и информации Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).
"Готовится пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью", — пояснили там РИА "Новости".
Воспользоваться магазинами смогут дипломатические, консульские учреждения, представительства государства при международных организациях, сотрудники миссий и их семьи.
Напомним, о планах властей открыть в России своеобразный аналог советской сети "Берёзка" стало известно летом 2022 года. Ожидается, что там будут продавать алкоголь, табак, косметику, парфюмерию, украшения, часы и смартфоны. Впускать покупателей будут только по документам, вся соответствующая информация будет поступать в МИД.