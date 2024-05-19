МИД готовится запустить аналоги советских магазинов "Берёзка"

МИД России готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы и информации Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).

"Готовится пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью", — пояснили там РИА "Новости".

Воспользоваться магазинами смогут дипломатические, консульские учреждения, представительства государства при международных организациях, сотрудники миссий и их семьи.