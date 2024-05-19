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Регион
19 мая, 06:43
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МИД готовится запустить аналоги советских магазинов "Берёзка"

РИА "Новости": МИД готовит документы для запуска магазинов беспошлинной торговли

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

МИД России готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы и информации Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).

"Готовится пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью", — пояснили там РИА "Новости".

Воспользоваться магазинами смогут дипломатические, консульские учреждения, представительства государства при международных организациях, сотрудники миссий и их семьи.

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Напомним, о планах властей открыть в России своеобразный аналог советской сети "Берёзка" стало известно летом 2022 года. Ожидается, что там будут продавать алкоголь, табак, косметику, парфюмерию, украшения, часы и смартфоны. Впускать покупателей будут только по документам, вся соответствующая информация будет поступать в МИД.

Матвей Константинов
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