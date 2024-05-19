Очевидцам посчастливилось заснять пролетевший в небе огромный метеор

Жители Португалии заметили вечером 18 мая летящий в небе метеор. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на очевидцев.

В небе над Португалией пролетел метеор. Видео © X / AsgardIntel

"В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", — говорится в сообщении.

По информации газеты, необычное природное явление попало на видео очевидцев, которые находились в северной части Португалии. При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако потом оно было удалено.