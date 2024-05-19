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19 мая, 07:38

Очевидцам посчастливилось заснять пролетевший в небе огромный метеор

Publico: В небе над Португалией пролетел огромный метеор

Метеор в Португалии. Обложка © X / AsgardIntel

Метеор в Португалии. Обложка © X / AsgardIntel

Жители Португалии заметили вечером 18 мая летящий в небе метеор. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на очевидцев.

В небе над Португалией пролетел метеор. Видео © X / AsgardIntel

"В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", — говорится в сообщении.

По информации газеты, необычное природное явление попало на видео очевидцев, которые находились в северной части Португалии. При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако потом оно было удалено.

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А ранее Life.ru рассказывал, что необычную вспышку заметили и жители Украины. Свечение зафиксировали в ночь на 1 мая над Днепропетровской и Харьковской областями. Предполагается, что это пролетел метеор или иное небесное тело.

Дарья Нарыкова
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