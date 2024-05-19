Очевидцам посчастливилось заснять пролетевший в небе огромный метеор
Publico: В небе над Португалией пролетел огромный метеор
Метеор в Португалии. Обложка © X / AsgardIntel
Жители Португалии заметили вечером 18 мая летящий в небе метеор. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на очевидцев.
В небе над Португалией пролетел метеор. Видео © X / AsgardIntel
"В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу", — говорится в сообщении.
По информации газеты, необычное природное явление попало на видео очевидцев, которые находились в северной части Португалии. При этом на сайте Гражданской обороны сначала появилось сообщение о "падении метеорита" в районе муниципалитета Каштру-Дайри, однако потом оно было удалено.
А ранее Life.ru рассказывал, что необычную вспышку заметили и жители Украины. Свечение зафиксировали в ночь на 1 мая над Днепропетровской и Харьковской областями. Предполагается, что это пролетел метеор или иное небесное тело.