Влюблённая парочка из Перми сыграла свадьбу в стиле Гэтсби

В Перми жених и невеста сыграли свадьбу в стиле Гэтсби. Новоиспечённые супруги рассказали, что костюмы подбирали в магазинах с винтажными вещами. Для этого им даже пришлось лететь в Санкт-Петербург, в своём регионе подобрать реквизит не удалось, сообщает URA.ru.

Стиль Гэтсби — понятие, которое зародилось в обществе после выхода романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Этот стиль можно легко определить благодаря таким чертам, как богатство, роскошь, наличие перьев и стразов в образах.