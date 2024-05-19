Влюблённая парочка из Перми сыграла свадьбу в стиле Гэтсби
Молодожёны в Перми в образах в стиле Гэтсби. Обложка © Telegram / Пермь первый
В Перми жених и невеста сыграли свадьбу в стиле Гэтсби. Новоиспечённые супруги рассказали, что костюмы подбирали в магазинах с винтажными вещами. Для этого им даже пришлось лететь в Санкт-Петербург, в своём регионе подобрать реквизит не удалось, сообщает URA.ru.
Стиль Гэтсби — понятие, которое зародилось в обществе после выхода романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Этот стиль можно легко определить благодаря таким чертам, как богатство, роскошь, наличие перьев и стразов в образах.
А ранее Life.ru рассказывал, что более 150 пар зарегистрировали брак на выставке "Россия" на Красную горку в Москве. Молодожёны отступили от привычных образов невесты и жениха и появились на росписи в колоритных традиционных нарядах своего родного края.