В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв
Мэр Терехов: В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове прогремел сильный взрыв. Обложка © Unsplash / Kate Tepl
В Харькове днём 19 мая прогремел сильный взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны", — написал он в своём телеграм-канале, не приведя подробностей.
Чуть позже произошёл ещё один мощный взрыв. В Харьковской области почти восемь часов звучит воздушная тревога.
Ранее Life.ru рассказывал о нескольких взрывах, которые прогремели в Одессе. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.