В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

В Харькове днём 19 мая прогремел сильный взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны", — написал он в своём телеграм-канале, не приведя подробностей.

Чуть позже произошёл ещё один мощный взрыв. В Харьковской области почти восемь часов звучит воздушная тревога.