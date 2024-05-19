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Регион
19 мая, 08:46

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

Мэр Терехов: В Харькове прогремел сильный взрыв

В Харькове прогремел сильный взрыв. Обложка © Unsplash / Kate Tepl

В Харькове прогремел сильный взрыв. Обложка © Unsplash / Kate Tepl

В Харькове днём 19 мая прогремел сильный взрыв. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны", — написал он в своём телеграм-канале, не приведя подробностей.

Чуть позже произошёл ещё один мощный взрыв. В Харьковской области почти восемь часов звучит воздушная тревога.

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru рассказывал о нескольких взрывах, которые прогремели в Одессе. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Мирон Сидоров
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