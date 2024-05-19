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Регион
19 мая, 09:10

При атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Херсонской области пострадало 16 человек

Повреждённый микроавтобус в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Повреждённый микроавтобус в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Шестнадцать человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника по микроавтобусу в селе Раденск Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и лёгкие ранения", — приводит РИА "Новости" слова главы Херсонской области.

Сальдо дополнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Два человека получили ранения после обстрела Раденска в Херсонской области
Два человека получили ранения после обстрела Раденска в Херсонской области

О том, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус в Херсонской области, стало известно утром 19 мая. В результате происшествия погиб один человек. Рабочие планировали собрать клубнику в херсонском селе, но попали под удар.

Дарья Нарыкова
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