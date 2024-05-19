При атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Херсонской области пострадало 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника по микроавтобусу в селе Раденск Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и лёгкие ранения", — приводит РИА "Новости" слова главы Херсонской области.

Сальдо дополнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.