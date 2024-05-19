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19 мая, 09:48

В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната

"Страна.ua": В центре приёма фур в Одессе охранник пострадал при взрыве гранаты

На территории логистического центра для приёма фур "Евротерминал" в Одессе взорвался американский боеприпас. По данным "Страны.ua", в результате случившегося охранник терминала получил тяжёлые травмы.

По предварительным данным, на месте обнаружены осколки гранаты М67. При этом сообщается, что её принёс сам охранник.

В Одесской области из-за взрывов повреждено административное здание
В Одесской области из-за взрывов повреждено административное здание

Ранее в воскресенье, 19 мая, сообщалось о нескольких взрывах в Одессе. В Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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