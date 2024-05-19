В "сухом порту" в Одессе взорвалась американская граната

На территории логистического центра для приёма фур "Евротерминал" в Одессе взорвался американский боеприпас. По данным "Страны.ua", в результате случившегося охранник терминала получил тяжёлые травмы.

По предварительным данным, на месте обнаружены осколки гранаты М67. При этом сообщается, что её принёс сам охранник.