"Чёткая и бесперебойная работа": Мишустин поздравил работников фарминдустрии с профессиональным праздником

Отрасль фармацевтики эффективно обеспечивает лекарственную безопасность в России, несмотря на внешние ограничения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравив работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Сегодня мы чествуем учёных, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек. Всех, кто создаёт, производит и реализует важные препараты", — указано в тексте поздравления.

Российский премьер-министр дополнил, что труд представителей фармацевтической индустрии имеет большое значение для страны. По его словам, в РФ повышается качество жизни людей, активно лечатся орфанные, онкологические, аутоиммунные и социально значимые заболевания.

Фармацевтическая отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, отметил Мишустин. В регионах продолжают открывать современные лаборатории, вводить в строй фармацевтические заводы благодаря поддержке государства.

"Появление новых болезней требует от вас постоянного совершенствования, компетентности и ответственности. Хочу отметить вашу чёткую и бесперебойную работу, поблагодарить за профессионализм. Пожелать новых успехов, научных открытий. И, конечно, здоровья", — подчеркнул глава кабмина.