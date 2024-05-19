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19 мая, 10:21

"Чёткая и бесперебойная работа": Мишустин поздравил работников фарминдустрии с профессиональным праздником

Мишустин: Фармацевтическая отрасль обеспечивает лекарственную безопасность в РФ

Отрасль фармацевтики эффективно обеспечивает лекарственную безопасность в России, несмотря на внешние ограничения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравив работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Сегодня мы чествуем учёных, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек. Всех, кто создаёт, производит и реализует важные препараты", — указано в тексте поздравления.

Российский премьер-министр дополнил, что труд представителей фармацевтической индустрии имеет большое значение для страны. По его словам, в РФ повышается качество жизни людей, активно лечатся орфанные, онкологические, аутоиммунные и социально значимые заболевания.

Фармацевтическая отрасль эффективно отвечает на вызовы времени, отметил Мишустин. В регионах продолжают открывать современные лаборатории, вводить в строй фармацевтические заводы благодаря поддержке государства.

"Появление новых болезней требует от вас постоянного совершенствования, компетентности и ответственности. Хочу отметить вашу чёткую и бесперебойную работу, поблагодарить за профессионализм. Пожелать новых успехов, научных открытий. И, конечно, здоровья", — подчеркнул глава кабмина.

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А ранее по СМИ разошёлся перечень безрецептурных препаратов, которые якобы запрещено принимать водителю. Утверждалось, что за их употребление можно остаться без прав и получить штраф 30 тысяч рублей. В Минздраве России опровергли запрет, но предупредили, что ряд лекарств провоцирует сонливость и снижает быстроту реакции.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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