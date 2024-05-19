В Екатеринбурге 86-летнюю вдову ветерана войны сын избивает из-за квартиры

В Екатеринбурге 86-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны Валентину Микушину избивает её 64-летний сын Михаил. Споры и скандалы в семье возникают из-за двухкомнатной квартиры на улице Бебеля. Побои от сына женщина получает с 2022 года, а после последнего инцидента попала в больницу и обратилась в полицию, рассказывает Ura.ru.

Сын Валентины к 64 годам не смог построить крепкой семьи, хотя трижды был женат, не нашёл хорошей работы и не заработал на своё жильё. Пенсионерка после смерти мужа долго предлагала Михаилу переехать к ней, чтобы вместе справляться с трудностями. Сын переехал к ней в 2022 году, но спокойная жизнь длилась недолго, вскоре мужчина стал в открытую заявлять, что ждёт смерти матери, чтобы заполучить квартиру. Не раз прибегал к рукоприкладству и оскорблениям. Также он воровал деньги из накоплений женщины.

В 2023 году Михаил ударил мать по голове авоськой, в которой была банка сгущёнки, и её доставили в больницу с сотрясением мозга. Когда пенсионерку выписали, скандалы продолжились, и она обратилась в полицию, чтобы там ей помогли выгнать сына из квартиры. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

"Мужчина за 64 года не создал семьи, не родил детей, не купил машину или жильё, не работал толком. Ведь никто не поможет человеку, если он сам не хочет этого. Я вычеркнула его из своей жизни и сердца", — завершила пенсионерка.

Сейчас Валентина мечтает продать квартиру и купить дом в городе Камышлов, в котором похоронен её муж. Ей хочется провести оставшиеся годы в спокойствии.