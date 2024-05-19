ВСУ потеряли более 680 человек в зоне ответственности группировки "Юг"

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 680 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Наши бойцы улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригадам в районах Антоновки и Белогоровки, а под Новомихайловкой — отразили атаку штурмовиков противника.

Помимо личного состава ВСУ лишились двух танков, двух боевых машин пехоты и десяти автомобилей, а в ходе контрбатарейной борьбы оказались поражены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-миллиметровая гаубица Д-30, три британских 105-миллиметровых гаубицы L-119 и американское 105-миллиметровое орудие М119. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами.