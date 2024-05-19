На Аляске нашли самолёт с телами двух человек

В озере на Аляске был обнаружен перевёрнутый самолёт, внутри которого находились тела двух человек. В пятницу, 17 мая, в полицию поступило сообщение о летательном аппарате в озере Сикс Майл неподалёку от города Анкоридж. В субботу водолазы обнаружили внутри него тела двух мужчин. Об этом рассказывает агентство Associated Press со ссылкой на полицию американского штата.