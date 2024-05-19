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19 мая, 11:10

На Аляске нашли самолёт с телами двух человек

АР: В озере на Аляске обнаружили самолёт с телами двух человек

В озере на Аляске нашли самолёт с телами двух человек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В озере на Аляске нашли самолёт с телами двух человек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В озере на Аляске был обнаружен перевёрнутый самолёт, внутри которого находились тела двух человек. В пятницу, 17 мая, в полицию поступило сообщение о летательном аппарате в озере Сикс Майл неподалёку от города Анкоридж. В субботу водолазы обнаружили внутри него тела двух мужчин. Об этом рассказывает агентство Associated Press со ссылкой на полицию американского штата.

"Тела двух мужчин были извлечены из самолёта, который был найден перевёрнутым в озере", сообщает издание.

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Ранее Life.ru рассказывал про инцидент, который случился в одном из столичных дворов. Там неподалёку от жилого дома обнаружили тело мужчины с ножевой раной в области шеи.

Мирон Сидоров
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