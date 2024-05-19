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19 мая, 11:14

"Не хотим прямого конфликта": В Британии признались, что не готовы воевать с Россией

Глава Минобороны Британии Шэппс: Лондон не хочет напрямую воевать с Россией

Власти Великобритании не хотят идти на прямой вооружённый конфликт с Россией, заявил глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему британские ВВС помогли Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но ни разу не оказывали Украине подобной поддержки.

"Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией... Мы не намерены идти и вести эту войну", — ответил Шэппс в интервью Би-би-си.

По словам британского министра, ситуации на Украине и в Израиле абсолютно полярные. Он заверил, что вопросы о помощи другим государствам решаются на основе конкретных ситуаций и стратегического планирования, а не из-за политических предпочтений.

А до этого Шэппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов британским оружием по Крыму. Он подчеркнул, что считает полуостров "частью Украины".

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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