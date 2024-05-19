"Не хотим прямого конфликта": В Британии признались, что не готовы воевать с Россией

Власти Великобритании не хотят идти на прямой вооружённый конфликт с Россией, заявил глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему британские ВВС помогли Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но ни разу не оказывали Украине подобной поддержки.

"Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией... Мы не намерены идти и вести эту войну", — ответил Шэппс в интервью Би-би-си.

По словам британского министра, ситуации на Украине и в Израиле абсолютно полярные. Он заверил, что вопросы о помощи другим государствам решаются на основе конкретных ситуаций и стратегического планирования, а не из-за политических предпочтений.