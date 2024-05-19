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19 мая, 11:17

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в РФ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла Гондураса в Москве Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Она отметила, что дипломат внёс большой вклад в продвижение сотрудничества наших стран.

"Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами", — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Россия находится в тесном контакте с МИД Гондураса для решения всех вопросов. По её словам, Москва окажет Тегусигальпе всё необходимое содействие.

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Напомним, о смерти Хуана Рамона Эльвира Сальгадо стало известно утром 19 мая. Дипломата нашли накануне вечером в его квартире в столичном районе Замоскворечье. Причиной, предварительно, стало заболевание печени.

Матвей Константинов
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