Захарова выразила соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью чрезвычайного и полномочного посла Гондураса в Москве Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Она отметила, что дипломат внёс большой вклад в продвижение сотрудничества наших стран.

"Он был выпускником советского вуза, владел русским языком, стал первым послом Гондураса с резиденцией в Москве, отличался высокими профессиональными и человеческими качествами", — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Россия находится в тесном контакте с МИД Гондураса для решения всех вопросов. По её словам, Москва окажет Тегусигальпе всё необходимое содействие.