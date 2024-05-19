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Регион
19 мая, 11:32

Лавров: Украине надо признать реалии, а Западу — перестать приносить её в жертву

Украине уже пора признать реальную ситуацию на земле, а западным странам необходимо прекратить приносить Незалежную в жертву. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Киеву пора признать реалии на земле, а Западу прекратить приносить Украину в жертву. Видео © Telegram / Зарубин

"Пора киевскому режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным во время визита президента России Владимира Путина 16–17 мая в КНР.

Кроме того, министр прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, который опасается, что если Москва одержит победу в конфликте, то её военная инфраструктура приблизится к европейским странам. При этом Путин 20 лет подряд указывал Западу, что происходит всё наоборот, на что получал ответ в духе "не волнуйтесь". Лавров в этой связи призвал самих западных лидеров "расслабиться".

"Ну, тоже, если у них получится, пускай расслабятся. Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины", — подчеркнул глава МИД РФ.

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Ранее Лавров отреагировал на позицию Китая по разрешению конфликта на Украине. По словам министра, руководство КНР выступает с разумным предложением, призывая определить проблему, с которой всё началось, и решить её, предоставив гарантии безопасности всем сторонам. Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, западные страны к такому не готовы.

Обложка ©

VK / МИД России

Никита Осипов
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