Лавров: Украине надо признать реалии, а Западу — перестать приносить её в жертву

Украине уже пора признать реальную ситуацию на земле, а западным странам необходимо прекратить приносить Незалежную в жертву. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Киеву пора признать реалии на земле, а Западу прекратить приносить Украину в жертву. Видео © Telegram / Зарубин

"Пора киевскому режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным во время визита президента России Владимира Путина 16–17 мая в КНР.

Кроме того, министр прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, который опасается, что если Москва одержит победу в конфликте, то её военная инфраструктура приблизится к европейским странам. При этом Путин 20 лет подряд указывал Западу, что происходит всё наоборот, на что получал ответ в духе "не волнуйтесь". Лавров в этой связи призвал самих западных лидеров "расслабиться".

"Ну, тоже, если у них получится, пускай расслабятся. Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины", — подчеркнул глава МИД РФ.