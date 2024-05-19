Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 12:07

Крыша многоквартирного дома в Красноярске вспыхнула на площади 500 квадратов, пострадавших нет

В Красноярске загорелась крыша многоквартирного дома

В Красноярске вспыхнула крыша многоквартирного дома на улице Паровозной, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Огонь локализовали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Место пожара на крыше многоквартирного дома в Красноярске. Видео © Telegram / МЧС Красноярского края

"Самостоятельно из горящего 24-квартирного жилого дома вышли 50 человек, из них 15 детей... Сгорела крыша дома", — говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работают 13 единиц техники и 36 человек.

Место пожара на крыше многоквартирного дома в Красноярске. Скриншот © Telegram / МЧС Красноярского края

Место пожара на крыше многоквартирного дома в Красноярске. Скриншот © Telegram / МЧС Красноярского края

Работа МЧС на месте пожара в Красноярске. Фото © Telegram / МЧС Красноярского края

Работа МЧС на месте пожара в Красноярске. Фото © Telegram / МЧС Красноярского края

Электросамокат стал причиной пожара на балконе дома в Вологде
Электросамокат стал причиной пожара на балконе дома в Вологде

Ранее на Сахалине вспыхнул пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров, там горело более 40 дач и хозяйственных построек. Пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / МЧС Красноярского края

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров