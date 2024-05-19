Крыша многоквартирного дома в Красноярске вспыхнула на площади 500 квадратов, пострадавших нет
В Красноярске загорелась крыша многоквартирного дома
В Красноярске вспыхнула крыша многоквартирного дома на улице Паровозной, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Огонь локализовали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
Место пожара на крыше многоквартирного дома в Красноярске. Видео © Telegram / МЧС Красноярского края
"Самостоятельно из горящего 24-квартирного жилого дома вышли 50 человек, из них 15 детей... Сгорела крыша дома", — говорится в сообщении.
Причины возгорания устанавливаются. На месте работают 13 единиц техники и 36 человек.
Место пожара на крыше многоквартирного дома в Красноярске. Скриншот © Telegram / МЧС Красноярского края
Работа МЧС на месте пожара в Красноярске. Фото © Telegram / МЧС Красноярского края
Ранее на Сахалине вспыхнул пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров, там горело более 40 дач и хозяйственных построек. Пострадавших нет.
Telegram / МЧС Красноярского края