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19 мая, 16:55

Хранители атмосферы: Смотрители музеев в Петербурге рассказали о своей работе

Музейные смотрители в Петербурге за год спасли 300 потерявшихся детей

Смотрители музеев рассказали о своей работе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Смотрители музеев рассказали о своей работе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Грядёт "Ночь музеев", и многие захотят посетить культурные мероприятия. Там гостей встретят смотрители — люди, которые хранят атмосферу и следят за порядком. О них подробно рассказал телеканаланкт-Петербург".

"Людям плохо становится в музее, нужно вызвать службу. Дети теряются, не скажу что часто, но регулярно", — рассказала смотритель Государственного Эрмитажа Любовь Метлина.

Смотрителям запрещено проводить экскурсии, так как, пока они отвлекутся, другие посетители могут повредить экспонаты. Нередко им задают самые странные вопросы: о секретных тоннелях, местах силы и особых картинах. Сотрудники же на всё обязательно отвечают.

"У нас нет такого "сидеть", у нас можно сидеть, когда нет людей, это можно отдохнуть, а так мы работаем в зале с группами. У меня даже характер поменялся, был немножко взрывной, а сейчас — спокойный", — говорит смотритель Павловского музея Алла Сидень про распорядок рабочего дня.

Всего в музеях Петербурга трудится около полутора тысяч смотрителей. За год они нашли 300 потерявшихся детей, пресекли 700 правонарушений и спасли несколько жизней, вовремя вызвав скорую.

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Мирон Сидоров
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