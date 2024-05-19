Просила дать второй шанс: Фаворитку 24-го сезона "Битвы экстрасенсов" выгнали с проекта

Фаворитку 24-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" — белую ведьму Николь Кузнецову — выгнали с проекта. В зрительском голосовании она проиграла ясновидящей Лизе Петровой.

После того как ведущий Марат Башаров объявил итоги голосования, Кузнецова попросила дать ей второй шанс, однако против этого выступила Петрова. Кстати, остальные участники высказались в поддержку Николь, отметив, что они не против её дальнейшего участия в проекте. Башаров в свою очередь заявил, что, к сожалению, не может дать Николь золотой конверт, так как разрыв в голосовании между ней и Лизой уж слишком велик. В итоге Кузнецова покинула проект, пожелав победы Максиму Левину.

Голоса распределились следующим образом. Фото © Telegram / bitva2024

Напомним, в прошлом выпуске экстрасенсам нужно было понять, какие мистические события происходят в доме женщины, которая несколько лет назад провела ритуал с зеркалом, призвав дьявола. Николь Кузнецова увидела у женщины сильную алкогольную зависимость, что, естественно, не понравилось героине. Однако при этом от обряда белой ведьмы на кодировку Лариса не отказалась. Тем не менее в конечном счёте героиня назвала Кузнецову слабейшим экстрасенсом. На дуэль рыжеволосая ведьма вызвала Петрову, так как хотела сразиться с сильным соперником. Стоит отметить, что выгон Кузнецовой с проекта стал настоящей неожиданностью для участников. Многие, включая Артёма Краснова (Вампир) и Александра Сакова, признались, что были уверены в том, что зрители оставят в проекте обеих участниц.