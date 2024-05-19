Мэр Терехов сообщил о нескольких взрывах в Харькове

В Харькове прогремело ещё несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов. Он не привёл подробностей. Перед этим в городе и области звучала воздушная тревога.

"В Харькове [прозвучало] несколько взрывов", — сказал чиновник.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в городе и пригороде.