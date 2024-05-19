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19 мая, 13:01

Мэр Терехов сообщил о нескольких взрывах в Харькове

Виды Харькова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Виды Харькова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Харькове прогремело ещё несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов. Он не привёл подробностей. Перед этим в городе и области звучала воздушная тревога.

"В Харькове [прозвучало] несколько взрывов", — сказал чиновник.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в городе и пригороде.

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Напомним, 19 мая в Харькове уже звучали взрывы. По словам Игоря Терехова, в городе слышали два хлопка. Подробностей не приводится.

Матвей Константинов
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