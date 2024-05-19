Мэр Терехов сообщил о нескольких взрывах в Харькове
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В Харькове прогремело ещё несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов. Он не привёл подробностей. Перед этим в городе и области звучала воздушная тревога.
"В Харькове [прозвучало] несколько взрывов", — сказал чиновник.
Ранее сообщалось о нескольких взрывах в городе и пригороде.
Напомним, 19 мая в Харькове уже звучали взрывы. По словам Игоря Терехова, в городе слышали два хлопка. Подробностей не приводится.