В сафари-парке "Тайган" в Крыму родились пять львят

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма родились пять львят. Теперь малышей выкармливают сотрудники парка. Об этом сообщил директор зоопарка Олег Зубков на своём ютуб-канале.

Он отметил, что из пяти львят трое оказались очень слабыми, однако специалистам удалось их выходить и отогреть. Теперь им ничего не угрожает — они будут жить.

Родители этих малышей очень красивые: папа — белый лев, а мама — рыжая львица. Помимо львят за сутки в зоопарке родились два детёныша гамадрил и один ослик.