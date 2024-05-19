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19 мая, 16:12

В сафари-парке "Тайган" в Крыму родились пять львят

Спасённые львята. Обложка © YouTube / Олег Зубков

Спасённые львята. Обложка © YouTube / Олег Зубков

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма родились пять львят. Теперь малышей выкармливают сотрудники парка. Об этом сообщил директор зоопарка Олег Зубков на своём ютуб-канале.

Он отметил, что из пяти львят трое оказались очень слабыми, однако специалистам удалось их выходить и отогреть. Теперь им ничего не угрожает — они будут жить.

Родители этих малышей очень красивые: папа — белый лев, а мама — рыжая львица. Помимо львят за сутки в зоопарке родились два детёныша гамадрил и один ослик.

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Мирон Сидоров
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