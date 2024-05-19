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19 мая, 14:51

Гандболисты ЦСКА во второй раз подряд выиграли чемпионат России

Гандболисты ЦСКА обыграли "Чеховских медведей" и стали чемпионами России

Игрок московского гандбольного клуба ЦСКА. Обложка © Mhccska.ru

Игрок московского гандбольного клуба ЦСКА. Обложка © Mhccska.ru

Столичный гандбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковных "Чеховских медведей" во втором матче финала плей-офф чемпионата России и стал победителем турнира. Игра завершилась со счётом 30:27, армейцы завершили серию со счётом 2:0.

К слову, ЦСКА становится чемпионом России лишь второй раз подряд, тогда как на счету "Чеховских медведей" 23 победы, а до 2023 года они брали кубок 21 раз подряд, поставив рекорд в истории соревнования.

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Ранее калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московский "Спартак". Игра завершилась со счётом 1:0. Команда победителей впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России.

Матвей Константинов
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