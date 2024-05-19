Гандболисты ЦСКА во второй раз подряд выиграли чемпионат России

Столичный гандбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковных "Чеховских медведей" во втором матче финала плей-офф чемпионата России и стал победителем турнира. Игра завершилась со счётом 30:27, армейцы завершили серию со счётом 2:0.

К слову, ЦСКА становится чемпионом России лишь второй раз подряд, тогда как на счету "Чеховских медведей" 23 победы, а до 2023 года они брали кубок 21 раз подряд, поставив рекорд в истории соревнования.