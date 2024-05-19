Стало известно, люди с какой формой лица чаще сталкиваются с неверной оценкой характера по фото

Незнакомцы часто неправильно оценивают характер людей с квадратным типом лица, когда видят их фотографии. Об этом рассказали в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ). В высшем учебном заведении отметили, что оценка людей становилась положительнее при личном контакте независимо от формы лица.

"Когда люди видят фото незнакомого человека, они по-разному оценивают его индивидуальные черты и проявляют к нему доверие. Но после короткого контакта взглядов их мнение меняется. После такого общения люди обычно воспринимают незнакомца более положительно. Исключением является характеристика упрямый, если у человека было круглое лицо, то она сохранялась и после второй оценки", — подчеркнула доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Ирина Стрижова в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, у людей в процессе личного общения меняется представление о собеседнике с квадратным типом лица. Некоторые наблюдатели изначально считали девушку с квадратным лицом неуверенной и нуждающейся в утешении. Стрижова добавила, что она воспринималась незнакомцами очень чувствительной, излишне тревожной и трудно привыкающей к новым условиям. Психолог уточнила, что девушке приписывали сокрытие подлинных мыслей и чувств, лицемерие, а также беспорядочную торопливость.

Специалист добавила, что незнакомцы не видели особой разницы до общения и после в людях с круглым и прямоугольным типами лица. Кроме того, данный показатель влияет и на степень доверия к человеку после личного контакта. В частности, прямоугольный тип лица вызывает наибольшее изменение в оценке, а треугольный — наименьшее. По словам Стрижовой, вторая оценка наблюдателей всегда была более положительной, когда они какое-то время общались с людьми.