Ожирение, диабет и депрессия: Названы пугающие последствия употребления энергетиков детьми
Терапевт Беляева: Энергетики вызывают у детей депрессию и психические нарушения
В энергетиках содержится много кофеина, который повышает артериальное давление и раздражает нервную систему. Об этом заявила врач-терапевт Мария Беляева.
"При регулярном употреблении это приводит к депрессии и психическим нарушениям, особенно в случае с детьми и подростками. Также кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, поражает поджелудочную железу и печень", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам эксперта, в энергетиках помимо кофеина есть слишком много красителей, сахара и консервантов. Они, как отметила специалист, нарушают обмен веществ, а также приводят к ожирению и сахарному диабету.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, по его словам, документ предлагает в целом ограничить торговлю энергетиками в таре объёмом свыше полулитра.
Freepik / KamranAydinov