Ожирение, диабет и депрессия: Названы пугающие последствия употребления энергетиков детьми

В энергетиках содержится много кофеина, который повышает артериальное давление и раздражает нервную систему. Об этом заявила врач-терапевт Мария Беляева.

"При регулярном употреблении это приводит к депрессии и психическим нарушениям, особенно в случае с детьми и подростками. Также кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, поражает поджелудочную железу и печень", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, в энергетиках помимо кофеина есть слишком много красителей, сахара и консервантов. Они, как отметила специалист, нарушают обмен веществ, а также приводят к ожирению и сахарному диабету.