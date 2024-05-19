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19 мая, 15:55

Ожирение, диабет и депрессия: Названы пугающие последствия употребления энергетиков детьми

Терапевт Беляева: Энергетики вызывают у детей депрессию и психические нарушения

В энергетиках содержится много кофеина, который повышает артериальное давление и раздражает нервную систему. Об этом заявила врач-терапевт Мария Беляева.

"При регулярном употреблении это приводит к депрессии и психическим нарушениям, особенно в случае с детьми и подростками. Также кофеин вызывает раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, поражает поджелудочную железу и печень", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, в энергетиках помимо кофеина есть слишком много красителей, сахара и консервантов. Они, как отметила специалист, нарушают обмен веществ, а также приводят к ожирению и сахарному диабету.

В "Союзе отцов" поддержали запрет продажи энергетиков детям
В "Союзе отцов" поддержали запрет продажи энергетиков детям

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, по его словам, документ предлагает в целом ограничить торговлю энергетиками в таре объёмом свыше полулитра.

Обложка ©

Freepik / KamranAydinov

Никита Осипов
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