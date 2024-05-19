Раскрыты планы Путина на следующую неделю

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит общение с руководителями отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, у главы государства ожидаются и международные контакты, а также он продолжит работу с российскими регионами. Однако, с кем конкретно Путин будет вести переговоры, не уточняется.