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Регион
19 мая, 16:22

Раскрыты планы Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе пообщается с руководителями предприятий ОПК

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит общение с руководителями отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, у главы государства ожидаются и международные контакты, а также он продолжит работу с российскими регионами. Однако, с кем конкретно Путин будет вести переговоры, не уточняется.

К слову, в минувшую среду, 15 мая, российский лидер провёл совещание по вопросам развития ОПК. В нём, в частности, участвовали глава Минобороны Андрей Белоусов, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь этого органа Сергей Шойгу, а также помощник президента Алексей Дюмин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В ходе встречи президент призвал активизировать усилия по освоению новейших вооружений, чтобы быть на шаг впереди противника.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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