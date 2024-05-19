Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 18:23

Самодельный самолёт потерпел крушение под Владимиром, пилот погиб

Кадр с места крушения самолёта вблизи аэродрома Павловское во Владимирской области. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Кадр с места крушения самолёта вблизи аэродрома Павловское во Владимирской области. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

В Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение самодельный одноместный самолёт. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного органа, воздушное судно разбилось днём в воскресенье, 19 мая, неподалёку от аэродрома Павловское. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Суздальского района рассказали журналистам, что управляющий самолётом пилот, к сожалению, погиб. Там уточнили, что падение самодельного летательного аппарата произошло в поле.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга. В результате инцидента мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Вылет самолёта в итоге был задержан на три с половиной часа.

В Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки
В Красноярске Ан-74 получил повреждение после посадки
Наталья Исакова
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров