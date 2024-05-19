Самодельный самолёт потерпел крушение под Владимиром, пилот погиб
Кадр с места крушения самолёта вблизи аэродрома Павловское во Владимирской области. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
В Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение самодельный одноместный самолёт. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного органа, воздушное судно разбилось днём в воскресенье, 19 мая, неподалёку от аэродрома Павловское. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ЧП прокуратура начала проверку.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Суздальского района рассказали журналистам, что управляющий самолётом пилот, к сожалению, погиб. Там уточнили, что падение самодельного летательного аппарата произошло в поле.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга. В результате инцидента мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. Вылет самолёта в итоге был задержан на три с половиной часа.