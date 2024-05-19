Самодельный самолёт потерпел крушение под Владимиром, пилот погиб

В Суздальском районе Владимирской области потерпел крушение самодельный одноместный самолёт. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного органа, воздушное судно разбилось днём в воскресенье, 19 мая, неподалёку от аэродрома Павловское. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Суздальского района рассказали журналистам, что управляющий самолётом пилот, к сожалению, погиб. Там уточнили, что падение самодельного летательного аппарата произошло в поле.