"Зенит" разгромил "Ахмат" в гостевом матче РПЛ и сохранил шансы на чемпионство

"Зенит" в воскресенье, 19 мая, разгромил "Ахмат" в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

В составе проигравшей команды голом отметился буркинийский нападающий Мохамед Конате (11-я минута), а в победившей пять мячей забил колумбийский форвард Матео Кассьерра (4-я, 9-я, 44-я, 47-я и 51-я минуты). Южноамериканец является лидером в списке бомбардиров этого сезона с 21 голом.

На данный момент "Зенит" находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Футболисты отстают от лидирующего столичного "Динамо" на два очка. А "Ахмат" прервал серию из пяти побед, клуб замыкает десятку с 35 очками.

В последнем туре РПЛ "Зенит" примет "Ростов", а грозненцы отправятся в гости к "Факелу". Обе игры состоятся 25 мая.