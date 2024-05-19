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19 мая, 19:42

Лавров прибыл в Астану для участия во встрече глав МИД стран ШОС

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Казахстана Астану для участия 20–21 мая в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом информирует ТАСС.

В ходе мероприятия планируется рассмотреть подготовку к саммиту ШОС, который состоится 3–4 июля, а также актуальную международную повестку: ситуацию на Ближнем Востоке, пути установления стабильности в Афганистане, борьбу с террористической и наркоугрозами. Особый акцент будет сделан на перспективы развития объединения в условиях формирования нового миропорядка. Кроме того, у российского министра состоится несколько двусторонних встреч.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ШОС и БРИКС стали "ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка". У членов этих объединений, по словам главы государства, совпадают мнения по основным вопросам международной повестки, благодаря чему можно конструктивно взаимодействовать в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере.

Лариса Сафронова
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