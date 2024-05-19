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19 мая, 19:53

На Украине пожаловались на изъятие телефонов у пришедших в военкоматы

Юрист Шуляк: У пришедших в военкоматы в Киеве забирают средства связи

На Украине у пришедших в районные территориальные центры комплектования (РТЦК, украинский аналог военкомата) стали забирать средства связи. Об этом заявила юрист Надежда Шуляк.

"Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию. Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации", — сказала Шуляк на опубликованной в телеграм-канале украинского издания "Страна" видеозаписи.

Она заявила, что подобная практика является незаконной и неправильной. По словам юриста, скоро поступит реакция на действия сотрудников РТЦК.

В то же время телеграм-канал со ссылкой на очевидцев сообщает об аналогичной ситуации в Деснянском ТЦК Киева. Там телефоны забирают прямо на проходной.

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Ранее Life.ru писал, что после вступления в силу закона о новых правилах мобилизации улицы украинских городов сильно опустели. Так, 18 мая в стране объявили днём тишины.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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