Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 20:54

Стал известен диагноз попавшего в больницу короля Саудовской Аравии

SPA: У 88-летнего короля Саудовской Аравии обнаружили воспаление лёгких

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением лёгких. Об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

Воспаление лёгких у главы королевской семьи было выявлено во время обследования в специализированной клинике при дворце Ас-Салам, расположенном в Джидде. Врачи назначили монарху лечение антибиотиками.

Видео с "покушением" на наследного принца Саудовской Аравии оказалось фейком
Видео с "покушением" на наследного принца Саудовской Аравии оказалось фейком

Ранее Life.ru писал, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд попал в больницу в Джидде. Сообщалось, что он жаловался на боль в суставах и высокую температуру.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров