Стал известен диагноз попавшего в больницу короля Саудовской Аравии

88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением лёгких. Об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

Воспаление лёгких у главы королевской семьи было выявлено во время обследования в специализированной клинике при дворце Ас-Салам, расположенном в Джидде. Врачи назначили монарху лечение антибиотиками.