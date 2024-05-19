Стал известен диагноз попавшего в больницу короля Саудовской Аравии
SPA: У 88-летнего короля Саудовской Аравии обнаружили воспаление лёгких
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением лёгких. Об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
Воспаление лёгких у главы королевской семьи было выявлено во время обследования в специализированной клинике при дворце Ас-Салам, расположенном в Джидде. Врачи назначили монарху лечение антибиотиками.
Ранее Life.ru писал, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд попал в больницу в Джидде. Сообщалось, что он жаловался на боль в суставах и высокую температуру.