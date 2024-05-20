Крупные антитеррористические учения пройдут по всей России 20 мая

По всей России 20 мая пройдут крупные террористические учения. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МЧС РФ.

В сообщении говорится, что в минувшую пятницу, 17 мая, глава спасательного ведомства Александр Куренков провёл совещание с руководителем Министерства просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Во время мероприятия обсуждались предстоящие масштабные антитеррористические учения. Куренков подчеркнул, что вопросы безопасности несовершеннолетних для государства находятся в центре внимания.

Во время учений сотрудники образовательных учреждений и работающие там охранники повысят свою психологическую готовность и закрепят умения и навыки действий по алгоритму. Помимо того, будет отработано информационное взаимодействие с различными службами, а также проверена работоспособность систем оповещений.

Глава МЧС заявил о важности проведения подобных мероприятий. По его словам, они поспособствуют повышению безопасности детей накануне летнего сезона.

"Призываю взрослых быть особо бдительными, в том числе в вопросах безопасности детей у водоёмов. Также необходимо проинструктировать их о том, что нельзя трогать неизвестные предметы. О находках сразу сообщать в оперативные службы", — заявил Куренков.