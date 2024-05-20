Полицейских заподозрили в хищении нефтепродуктов в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов на сумму свыше шести миллионов рублей, задержано девять человек. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по республике.

"...В период с августа 2023 по октябрь 2023 года организованной группой, состоящей из жителей республики, из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района похищены нефтепродукты в объёме не менее 200 тонн общей стоимостью более шести миллионов рублей", — проинформировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По материалам, собранным ФСБ, ГУСБ МВД РФ и УБОП МВД по РД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение, совершённое организованной группой в особо крупном размере). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Сейчас проводятся следственные действия. Сообщается, что к преступлению могут быть причастны сотрудники регионального МВД. Речь, в частности, идёт о полицейских Ногайского и Тарумовского районов.