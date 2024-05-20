Полицейских заподозрили в хищении нефтепродуктов в Дагестане
СК: По делу о хищении 200 тонн нефтепродуктов в Дагестане задержано 9 человек
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов на сумму свыше шести миллионов рублей, задержано девять человек. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по республике.
"...В период с августа 2023 по октябрь 2023 года организованной группой, состоящей из жителей республики, из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района похищены нефтепродукты в объёме не менее 200 тонн общей стоимостью более шести миллионов рублей", — проинформировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По материалам, собранным ФСБ, ГУСБ МВД РФ и УБОП МВД по РД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение, совершённое организованной группой в особо крупном размере). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
Сейчас проводятся следственные действия. Сообщается, что к преступлению могут быть причастны сотрудники регионального МВД. Речь, в частности, идёт о полицейских Ногайского и Тарумовского районов.
Ранее Life.ru писал, что Камбоджа депортировала в Россию Сергея Волкова, обвиняемого в хищении свыше 19 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на реставрацию Соловецкого монастыря. Волков руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой заключались государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия, расположенных на территории монастыря.
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