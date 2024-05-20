Российские военные нашли эффективную управу на украинскую "Бабу-ягу"
Эксперт Осломенко: Тепловизоры помогают эффективнее уничтожать дроны "Баба-яга"
Российские военные, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, эффективно уничтожают в ночное время беспилотники Вооружённых сил Украины "Баба-яга" благодаря тепловизионным комплексам с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.
Собеседник информагентства отметил, что эти беспилотные летательные аппараты используют Starlink. Из-за этого их нельзя подавить. По его словам, такую цель можно поразить только из стрелкового оружия. В качестве примера вооружения для решения подобных задач он привёл автомат Калашникова с тепловизионным прицелом.
"Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам на самом деле очень помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ, ставят на квадроциклы и сбивают", — заявил Осломенко.
Ранее Life.ru писал, что украинские дроны "Баба-яга", как и любое оружие противника, весьма ценны для изучения. Этот сельскохозяйственный беспилотник ВСУ в своё время адаптировали под военные нужды.
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