Российские военные нашли эффективную управу на украинскую "Бабу-ягу"

Российские военные, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, эффективно уничтожают в ночное время беспилотники Вооружённых сил Украины "Баба-яга" благодаря тепловизионным комплексам с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

Собеседник информагентства отметил, что эти беспилотные летательные аппараты используют Starlink. Из-за этого их нельзя подавить. По его словам, такую цель можно поразить только из стрелкового оружия. В качестве примера вооружения для решения подобных задач он привёл автомат Калашникова с тепловизионным прицелом.

"Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам на самом деле очень помогают — они их устанавливают на автоматы, ПКМ, ставят на квадроциклы и сбивают", — заявил Осломенко.