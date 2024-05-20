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20 мая, 01:45

Кортеж президента Ганы попал в ДТП, один человек погиб

Автомобиль кортежа президента Ганы Наны Акуфо-Аддо, попавший в ДТП. Обложка © X / JusteMien / ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ / POOL MAXPPP OUT

Автомобиль кортежа президента Ганы Наны Акуфо-Аддо, попавший в ДТП. Обложка © X / JusteMien / ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ / POOL MAXPPP OUT

Кортеж президента Ганы Наны Акуфо-Аддо попал в ДТП, в результате погиб один человек и несколько пострадали. Об этом сообщается на сайте лидера африканской страны.

"В воскресенье, 19 мая 2024 года, несколько автомобилей, принадлежащих президентскому кортежу, попали в аварию с летальным исходом на участке Бунсо – Акьем-Асафо шоссе Аккра – Кумаси", — говорится в сообщении.

Сам президент не ехал вместе с кортежем, а летел в столицу Ганы Аккру на военном самолёте. Авария случилась по дороге из города Кумаси, где Акуфо-Аддо участвовал в мероприятии. Уточняется, что жертвой ДТП стал водитель одного из автомобилей кортежа. В числе пострадавших личные охранники президента и полицейские. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Никита Никонов
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