Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 05:36

ЦБ подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса и обсудил их с предпринимателями. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута газете "Известия".

По его словам, в ближайшие две-три недели регулятор завершит обсуждение параметров с Минфином и Минэкономразвития, после чего начнётся дискуссия с Госдумой. Каникулы предполагается предоставлять бизнесу на срок до шести месяцев по каждому договору кредита и только один раз за срок его действия. Согласно законопроекту, данное послабление предоставят малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям.

Отмечается, что льготный период смогут получить представители 70 различных сфер экономики, среди которых IT, сельское хозяйство, рекламная деятельность, туризм, торговля, общественное питание, культура, авторемонт.

Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее
Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее

Напомним, в феврале в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в пять лет. Нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса, подчеркнул глава государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Законы
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров