ЦБ подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Центробанк подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса и обсудил их с предпринимателями. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута газете "Известия".

По его словам, в ближайшие две-три недели регулятор завершит обсуждение параметров с Минфином и Минэкономразвития, после чего начнётся дискуссия с Госдумой. Каникулы предполагается предоставлять бизнесу на срок до шести месяцев по каждому договору кредита и только один раз за срок его действия. Согласно законопроекту, данное послабление предоставят малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям.

Отмечается, что льготный период смогут получить представители 70 различных сфер экономики, среди которых IT, сельское хозяйство, рекламная деятельность, туризм, торговля, общественное питание, культура, авторемонт.