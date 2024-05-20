Жителя Новосибирска осудили на 25 лет за диверсии по заданию "Азова"*

Жителю Новосибирска Илье Бабурину второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы. Он, по данным следствия, планировал поджог военкоматов по заданию батальона "Азов"*.

"Назначить путем частичного сложения наказание в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшихся 20 лет — в колонии строгого режима", — приводит слова судьи корреспондент ТАСС.

Бабурина признали виновным в преступлениях, предусмотренных статьями "Госизмена", "Участие в незаконном вооруженном формировании", в приготовлении к теракту, — и это ещё не полный список.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который случился в Воронеже. Там двое молодых студентов обвиняются в диверсии за поджог релейного шкафа на ж/д путях. Теперь им грозит от 10 до 20 лет.