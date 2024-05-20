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20 мая, 05:44

Жителя Новосибирска осудили на 25 лет за диверсии по заданию "Азова"*

Новосибирца осудили на 25 лет за подготовку диверсий по заданию "Азова"*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Новосибирца осудили на 25 лет за подготовку диверсий по заданию "Азова"*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Жителю Новосибирска Илье Бабурину второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы. Он, по данным следствия, планировал поджог военкоматов по заданию батальона "Азов"*.

"Назначить путем частичного сложения наказание в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшихся 20 лет — в колонии строгого режима", — приводит слова судьи корреспондент ТАСС.

Бабурина признали виновным в преступлениях, предусмотренных статьями "Госизмена", "Участие в незаконном вооруженном формировании", в приготовлении к теракту, — и это ещё не полный список.

В Ивановской области поймали поджигателя вышки сотовой связи
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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который случился в Воронеже. Там двое молодых студентов обвиняются в диверсии за поджог релейного шкафа на ж/д путях. Теперь им грозит от 10 до 20 лет.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Мирон Сидоров
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