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20 мая, 05:37

Исследование: Зарплаты курьеров выросли на 15% за последний год

Зарплаты курьеров в России выросли на 15% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование одного из сервисов по подбору вакансий и компании, специализирующейся на курьерской доставке.

Лишь за апрель 2024 года спрос работодателей на курьеров вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом вакансия курьера по-прежнему остаётся самой массовой. Авторы исследования рассчитали, что всё в том же апреле доля вакансий для этих работников составила более 5% от всего количества предложений о работе.

Кроме того, в 2024 году значительно изменился и сам "портрет" курьера. Если раньше 90% этих вакансий были заняты мужчинами, то сейчас в доставке стало намного больше женщин, студентов и пенсионеров. В среднем курьер на автомобиле теперь зарабатывает от 60 до 180 тысяч рублей в зависимости от региона. Часто работников службы доставки заманивают на работу дополнительными бонусами, в том числе пакетом ДМС, компенсацией расходов на бензин, бесплатными обедами, гибкими формами занятости и так далее.

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Ранее российские компании массово пожаловались на кадровый голод при росте числа вакансий. Среди самых дефицитных профессий — водители грузовиков, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Наблюдается ещё одна тенденция — старение рабочих. За 2023-й год, к примеру, средний возраст кандидатов увеличился на два-три года: наладчик оборудования — с 43 до 46 лет, механик — с 44 до 46, электрик — с 42 до 45.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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