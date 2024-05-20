Исследование: Зарплаты курьеров выросли на 15% за последний год

Зарплаты курьеров в России выросли на 15% за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование одного из сервисов по подбору вакансий и компании, специализирующейся на курьерской доставке.

Лишь за апрель 2024 года спрос работодателей на курьеров вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом вакансия курьера по-прежнему остаётся самой массовой. Авторы исследования рассчитали, что всё в том же апреле доля вакансий для этих работников составила более 5% от всего количества предложений о работе.

Кроме того, в 2024 году значительно изменился и сам "портрет" курьера. Если раньше 90% этих вакансий были заняты мужчинами, то сейчас в доставке стало намного больше женщин, студентов и пенсионеров. В среднем курьер на автомобиле теперь зарабатывает от 60 до 180 тысяч рублей в зависимости от региона. Часто работников службы доставки заманивают на работу дополнительными бонусами, в том числе пакетом ДМС, компенсацией расходов на бензин, бесплатными обедами, гибкими формами занятости и так далее.