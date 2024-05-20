В Приморье из леса спасли 92-летнюю бабулю. Она подбадривала волонтёров и пела им "Катюшу"

В городе Арсеньеве Приморского края волонтёры поисковой группы нашли живой 92-летнюю пенсионерку, которая двое суток провела в лесу.

Пенсионерка вышла на ежедневную прогулку возле дома 16 мая, однако в этот раз заблудилась и не смогла найти обратный путь. Близкие и соседи сначала пытались организовать поиски своими силами, позже обратились в полицию и к волонтёрам, которые сразу же приступили к работе. В итоге бабушку нашли лежащей на тропинке у речки. Там она провела два дня, но не потеряла жизнерадостности. Пенсионерка сама подбадривала волонтёров и напевала им "Катюшу".

"Чтобы бабулечка "не отключилась", с ней всегда разговаривали наши девчонки, постоянно контролируя её состояние. Вынеся её из лесочка и укутав в пледы и спальники, мы ждали скорую помощь. Она всё время нам улыбалась, а мы считали каждую секундочку до приезда врача. Ребёнок войны, со сложной судьбой, но такая сильная женщина. Два дня лёжа на холодной земле около речушки, а после она подбадривала нас и пела нам песню", — говорится в сообщении "Примпоиск".