В Петербурге пятимесячный мальчик ночью задохнулся прямо в кроватке
В Санкт-Петербурге выясняют причины смерти пятимесячного малыша, задохнувшегося посреди ночи. Как пишет "Mash на Мойке", о трагедии в посёлке Металлострой сообщил 25-летний отец ребёнка. По словам мамы, мальчик умер прямо в кроватке.
Малыш из Петербурга, задохнувшийся во сне, и его мама. Фото © Mash на Мойке
На теле малыша не нашли следов насильственной смерти. Из квартиры изъяли подушку, на которой он спал. К делу подключился Следственный комитет, начата проверка.
Ранее в Подмосковье младенец чуть не умер, вдохнув стик для системы нагревания табака. Ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело попало в правый бронх.