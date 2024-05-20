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20 мая, 10:03

В Петербурге пятимесячный мальчик ночью задохнулся прямо в кроватке

В Санкт-Петербурге выясняют причины смерти пятимесячного малыша, задохнувшегося посреди ночи. Как пишет "Mash на Мойке", о трагедии в посёлке Металлострой сообщил 25-летний отец ребёнка. По словам мамы, мальчик умер прямо в кроватке.

Малыш из Петербурга, задохнувшийся во сне, и его мама. Фото © Mash на Мойке

Малыш из Петербурга, задохнувшийся во сне, и его мама. Фото © Mash на Мойке

На теле малыша не нашли следов насильственной смерти. Из квартиры изъяли подушку, на которой он спал. К делу подключился Следственный комитет, начата проверка.

Третьеклассница умерла от отёка мозга после урока физкультуры в Севастополе
Третьеклассница умерла от отёка мозга после урока физкультуры в Севастополе

Ранее в Подмосковье младенец чуть не умер, вдохнув стик для системы нагревания табака. Ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело попало в правый бронх.

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Mash на Мойке

Матвей Константинов
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