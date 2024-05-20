В Петербурге пятимесячный мальчик ночью задохнулся прямо в кроватке

В Санкт-Петербурге выясняют причины смерти пятимесячного малыша, задохнувшегося посреди ночи. Как пишет "Mash на Мойке", о трагедии в посёлке Металлострой сообщил 25-летний отец ребёнка. По словам мамы, мальчик умер прямо в кроватке.

Малыш из Петербурга, задохнувшийся во сне, и его мама. Фото © Mash на Мойке

На теле малыша не нашли следов насильственной смерти. Из квартиры изъяли подушку, на которой он спал. К делу подключился Следственный комитет, начата проверка.