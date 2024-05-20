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Регион
20 мая, 10:22

Террористка Трепова* извинилась перед вдовой Владлена Татарского

Виновная в смерти Владлена Татарского Трепова* извинилась перед его вдовой

Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дарья Трепова*, устроившая теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, извинилась перед вдовой погибшего Валерией Фоминой в зале суда. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слёзы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", — заявила Трепова* вдове военкора.

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Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб на творческом вечере в апреле 2023 года, куда Трепова* принесла статуэтку, начинённую взрывчаткой. От взрыва смерть корреспондента наступила мгновенно, пострадало ещё около 50 человек. Трепову* приговорили к 27 годам заключения, однако и защита, и гособвинение оспорили приговор.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Мирон Сидоров
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