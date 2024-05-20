Террористка Трепова* извинилась перед вдовой Владлена Татарского

Дарья Трепова*, устроившая теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, извинилась перед вдовой погибшего Валерией Фоминой в зале суда. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Хочу принести извинения потерпевшим, а также Валерии, мне было больно видеть ваши слёзы. В первый раз, когда я вас увидела, мне не хватило духу извиниться, сейчас я хотела бы это сделать", — заявила Трепова* вдове военкора.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб на творческом вечере в апреле 2023 года, куда Трепова* принесла статуэтку, начинённую взрывчаткой. От взрыва смерть корреспондента наступила мгновенно, пострадало ещё около 50 человек. Трепову* приговорили к 27 годам заключения, однако и защита, и гособвинение оспорили приговор.