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15 апреля, 23:09

В суд поступили жалобы на приговор убийце военкора Татарского

Жалобы на приговор Треповой* поступили в Апелляционный военный суд

Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защита и гособвинение подали жалобу и апелляционное представление соответственно относительно приговора Дарье Треповой*. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники, эти документы поступили в Апелляционный военный суд.

"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", — сообщил собеседник информагентства, уточнив, что дата их рассмотрения ещё не назначена.

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Напомним, что суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало несколько десятков человек. Впоследствии Генеральная прокуратура РФ обжаловала этот приговор, так как гособвинение, которое изначально запрашивало для неё 28 лет лишения свободы, посчитало назначенное наказание мягким.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Алексей Соловьёв
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