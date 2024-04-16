В суд поступили жалобы на приговор убийце военкора Татарского
Жалобы на приговор Треповой* поступили в Апелляционный военный суд
Осуждённая за теракт в Петербурге Дарья Трепова*. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Защита и гособвинение подали жалобу и апелляционное представление соответственно относительно приговора Дарье Треповой*. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники, эти документы поступили в Апелляционный военный суд.
"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", — сообщил собеседник информагентства, уточнив, что дата их рассмотрения ещё не назначена.
Напомним, что суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадало несколько десятков человек. Впоследствии Генеральная прокуратура РФ обжаловала этот приговор, так как гособвинение, которое изначально запрашивало для неё 28 лет лишения свободы, посчитало назначенное наказание мягким.
* Внесена в список террористов и экстремистов.