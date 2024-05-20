Смотрел безумными глазами: Водитель-неадекват чуть не убил несколько человек у школы в Подмосковье

Жители подмосковной Ивантеевки заметили у музыкальной школы явно неадекватного водителя. По словам одного из очевидцев, мужчина сбил несколько пешеходов. Официальных подтверждений этому не поступало, однако, судя по видео, автомобилист таки повредил своё авто.

Водитель-неадекват сбил несколько человек у школы в Ивантеевке. Видео © Telegram / 360.ru

Видно, что водитель странно дёргался, таращась на прохожих безумными глазами. Как пишет 360.ru, по всей видимости, он находился под воздействием наркотиков. Предварительно, неадекват также протаранил несколько машин.