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20 мая, 12:43

Смотрел безумными глазами: Водитель-неадекват чуть не убил несколько человек у школы в Подмосковье

В Подмосковье неадекватный водитель устроил массовое ДТП

Жители подмосковной Ивантеевки заметили у музыкальной школы явно неадекватного водителя. По словам одного из очевидцев, мужчина сбил несколько пешеходов. Официальных подтверждений этому не поступало, однако, судя по видео, автомобилист таки повредил своё авто.

Водитель-неадекват сбил несколько человек у школы в Ивантеевке. Видео © Telegram / 360.ru

Видно, что водитель странно дёргался, таращась на прохожих безумными глазами. Как пишет 360.ru, по всей видимости, он находился под воздействием наркотиков. Предварительно, неадекват также протаранил несколько машин.

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Ранее в Челябинске задержали мужчину, который голым бегал в центре города и бросался на прохожих. Его госпитализировали в психоневрологическое медучреждение. Похождения чудака попали на видео.

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Telegram / 360.ru

Матвей Константинов
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