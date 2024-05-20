Российский лидер Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарии. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с лидером республики Казбеком Коковым, которая состоялась в Кремле в понедельник, 20 мая.

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Начнём с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас и зона Эльбрус развивается потихонечку, и IT-парк развивается в Нальчике", — отметил глава государства в начале встречи.

Коков согласился с Путиным, добавив, что регион имеет ряд прорывных инициатив. Также он отметил, что в республике реализуются проекты в курортной и сельскохозяйственной сферах. По словам Кокова, в капитал IT-парка в Кабардино-Балкарии в прошлом году было вложено около 68 миллиардов рублей, в ответ президент РФ назвал это хорошим результатом.