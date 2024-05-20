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Регион
20 мая, 11:29

Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарии

Российский лидер Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарии. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с лидером республики Казбеком Коковым, которая состоялась в Кремле в понедельник, 20 мая.

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Начнём с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас и зона Эльбрус развивается потихонечку, и IT-парк развивается в Нальчике", — отметил глава государства в начале встречи.

Коков согласился с Путиным, добавив, что регион имеет ряд прорывных инициатив. Также он отметил, что в республике реализуются проекты в курортной и сельскохозяйственной сферах. По словам Кокова, в капитал IT-парка в Кабардино-Балкарии в прошлом году было вложено около 68 миллиардов рублей, в ответ президент РФ назвал это хорошим результатом.

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Как сообщал Life.ru, на этой неделе Путин продолжит общение с главами российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, у президента РФ запланированы международные контакты, также он продолжит работу с российскими регионами.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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