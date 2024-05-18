В Госдуме назвали цель Путина в переводе избранных губернаторов в кабмин и Кремль Депутат Исаев видит в повышении губернаторов желание Путина опереться на регионы 18 мая, 13:07 Президент РФ Владимир Путин, Антон Алиханов (слева), Михаил Дегтярёв (справа). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Life.ru, © Wikipedia / Вячеслав Реутов

Президент РФ Владимир Путин хочет опираться на регионы и знать об их проблемах напрямую, именно поэтому расширяется практика назначения губернаторов на федеральные посты. Об этом в новом выпуске "Дайте сказать!" заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев рассказал о предпосылках назначения губернаторов на федеральные посты. Видео © VK / Дайте сказать!

"Это очень важно, потому что это жест, которым президент показывает и решает, что он хочет в большей степени слышать регионы <…> Нужно, чтобы в правительстве работали люди, которые не понаслышке знают проблемы регионов. И такими министрами стали успешные губернаторы", — пояснил парламентарий.

В качестве примера Исаев привёл поставленную в майском указе Путина задачу выровнять уровень жизни в разных субъектах страны. Сейчас есть огромный отрыв между бедными и богатыми регионами, хотя граждане в любой точке страны должны иметь одинаковые права, отметил депутат. Полностью преодолеть отрыв не удастся, но нужно максимально его сократить, а для этого потребуются чиновники, которые пришли в федеральную власть из регионов.

Исаев подчеркнул, что назначение губернаторов на федеральные должности увеличит престиж самой профессии. Возглавлять любой субъект РФ дело хлопотное, так как приходится отвечать буквально за всё, однако успешное правление на местном уровне открывает дорогу дальше. Но карьерный рост возможен, если в Москве увидят результаты усилий губернатора, а не сухие отчёты "об освоении бюджета".

"То есть губернатора оценивают не просто по затраченным усилиям — а вот я, мол, потратил столько-то бюджетных денег, — а по результатам. Более того, президент сказал — и дальше будем так делать", — отметил парламентарий.

Исаев подчеркнул, что деятельность губернатора в том числе оценивается по уровню рождаемости, смертности, здоровья населения, что не менее важно, чем рост зарплат и развитие инфраструктуры.

Полную версию выпуска "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.

Напомним, губернаторы пяти регионов были утверждены на федеральные должности. Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв стал министром энергетики, Антон Алиханов из Калининградской области будет руководить Минпромторгом, глава Курской области Роман Старовойт — Минтрансом, а Михаил Дегтярёв из Хабаровского края назначен министром спорта. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин получил пост помощника президента России. Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами кабмина.

Авторы Татьяна Миссуми