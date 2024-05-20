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Регион
20 мая, 11:47

"Выпил бокальчик виски": Мартышка Гарик, покусавшая жителей Комсомольска-на-Амуре, была пьяна

SHOT: Примат Гарик, терроризировавший жителей Комсомольска-на-Амуре, был пьян

Пьяный примат Гарик покусал на воле минимум пять человек. Обложка © Telegram / SHOT

Пьяный примат Гарик покусал на воле минимум пять человек. Обложка © Telegram / SHOT

Примат по кличке Гарик, который терроризировал жителей Комсомольска-на-Амуре, в момент нападения на людей был пьян. Об этом сообщает SHOT.

Пьяный примат Гарик покусал на воле минимум пять человек. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в минувшую субботу, 18 мая, в доме владельцев мартышки было застолье. В честь праздника примата выпустили из клетки, тот выпил "бокальчик хозяйского виски" и сбежал из дома. Сначала Гарик набросился на двух человек на улице Полярной: пострадали мужчина и беременная женщина. А позже он полакомился тюльпанами на одном из участков. Со слов местных жителей, мартышка в тот день была то агрессивной, то, наоборот, спокойной. Тем не менее от лап и зубов Гарика пострадали как минимум пять человек.

В настоящий момент животное находится на передержке в зооцентре "Питон", забирать его оттуда хозяева не спешат.

Как ранее сообщал Life.ru, в Комсомольске-на-Амуре поймали агрессивную мартышку, которая покусала людей. Буйный питомец доставил немало хлопот местным жителям. В частности, одной пострадавшей пришлось зашивать губу, а у других есть царапины и раны на руках.

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Наталья Исакова
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