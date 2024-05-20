"Выпил бокальчик виски": Мартышка Гарик, покусавшая жителей Комсомольска-на-Амуре, была пьяна

По данным телеграм-канала, в минувшую субботу, 18 мая, в доме владельцев мартышки было застолье. В честь праздника примата выпустили из клетки, тот выпил "бокальчик хозяйского виски" и сбежал из дома. Сначала Гарик набросился на двух человек на улице Полярной: пострадали мужчина и беременная женщина. А позже он полакомился тюльпанами на одном из участков. Со слов местных жителей, мартышка в тот день была то агрессивной, то, наоборот, спокойной. Тем не менее от лап и зубов Гарика пострадали как минимум пять человек.