Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
Гладков заявил об отключении света в шести белгородских сёлах после атаки ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области. В результате атаки жители ряда населённых пунктов региона остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. В связи с этим временно без электричества остаются жители шести населённых пунктов: посёлка Прилесье, сёл Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Гладков в телеграм-канале указал, что аварийные бригады начнут ликвидировать последствия случившегося после согласования с Минобороны России. Также ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, но в результате удара загорелась хозпостройка частного жилого домовладения, также повреждена линия электропередачи.
А ранее Life.ru писал, что 19 мая ВСУ обстреляли село Ржевка под Белгородом. В результате атаки пострадали двое человек. Женщина получила ранения шеи и плеча, а мужчина — стопы.
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