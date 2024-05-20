Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. В связи с этим временно без электричества остаются жители шести населённых пунктов: посёлка Прилесье, сёл Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Гладков в телеграм-канале указал, что аварийные бригады начнут ликвидировать последствия случившегося после согласования с Минобороны России. Также ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, но в результате удара загорелась хозпостройка частного жилого домовладения, также повреждена линия электропередачи.