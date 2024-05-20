Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 12:10

Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Гладков заявил об отключении света в шести белгородских сёлах после атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области. В результате атаки жители ряда населённых пунктов региона остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. В связи с этим временно без электричества остаются жители шести населённых пунктов: посёлка Прилесье, сёл Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Гладков в телеграм-канале указал, что аварийные бригады начнут ликвидировать последствия случившегося после согласования с Минобороны России. Также ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, но в результате удара загорелась хозпостройка частного жилого домовладения, также повреждена линия электропередачи.

Гладков: Число пострадавших при обстрелах в Белгородской области возросло до 16
Гладков: Число пострадавших при обстрелах в Белгородской области возросло до 16

А ранее Life.ru писал, что 19 мая ВСУ обстреляли село Ржевка под Белгородом. В результате атаки пострадали двое человек. Женщина получила ранения шеи и плеча, а мужчина — стопы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров