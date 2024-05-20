Присягал народу, а не Зеленскому: Боец ВСУ объяснил, почему перешёл на сторону России

Бывший боец ВСУ Роман Смолянюк сдался российским военным и теперь воюет на стороне РФ в отряде имени Максима Кривоноса. В беседе с RT Смолянюк объяснил, почему пошёл на такой шаг, и заявил, что присягал народу Украины, а не Владимиру Зеленскому лично.

Смолянюк служил в штурмбригаде "Донбасс". Вместе с группой он четыре дня просидел на позиции под обстрелами миномётов и артиллерии ВС РФ. В итоге военные решили перейти на сторону России, а спустя время им предложили вступить в отряд.

"Мы согласились, потому что решили, что это наш шанс исправить всё то, что сейчас происходит", — говорит Роман.

Интервью военного ВСУ Романа Смолянюка, перешедшего на сторону России. Видео © RT

Смолянюк отмечает, что в самом начале службы присягал на верность украинскому народу, а не правителям, поэтому противоречий в своих действиях он не видит.