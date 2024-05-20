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Регион
20 мая, 12:33

Присягал народу, а не Зеленскому: Боец ВСУ объяснил, почему перешёл на сторону России

Экс-боец ВСУ Смолянюк объяснил, что перешёл на сторону РФ, чтобы "всё исправить"

Бывший боец ВСУ Роман Смолянюк сдался российским военным и теперь воюет на стороне РФ в отряде имени Максима Кривоноса. В беседе с RT Смолянюк объяснил, почему пошёл на такой шаг, и заявил, что присягал народу Украины, а не Владимиру Зеленскому лично.

Смолянюк служил в штурмбригаде "Донбасс". Вместе с группой он четыре дня просидел на позиции под обстрелами миномётов и артиллерии ВС РФ. В итоге военные решили перейти на сторону России, а спустя время им предложили вступить в отряд.

"Мы согласились, потому что решили, что это наш шанс исправить всё то, что сейчас происходит", — говорит Роман.

Интервью военного ВСУ Романа Смолянюка, перешедшего на сторону России. Видео © RT

Смолянюк отмечает, что в самом начале службы присягал на верность украинскому народу, а не правителям, поэтому противоречий в своих действиях он не видит.

Военный ВСУ рассказал, что сдался в плен, когда сослуживец подорвал себя
Военный ВСУ рассказал, что сдался в плен, когда сослуживец подорвал себя

Ранее Минобороны сообщало о большом количестве сдавшихся солдат ВСУ. За прошедшую неделю в плен попало 63 солдата армии Украины, из них 48 человек сдались группировке "Север".

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Николай Рюмин
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