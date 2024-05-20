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Регион
20 мая, 12:20

В Москве пьяный уроженец Афганистана с ножом напал на девушку на автобусной остановке

В Москве уроженец Афганистана с ножом напал на девушку

В московском Гольяново неадекватный мужчина со спины набросился с ножом на девушку на автобусной остановке. Как пишет Mash, у 22-летней пострадавшей диагностировали множественные резаные раны в районе шеи, за её жизнь борются врачи.

В Москве неадекватный уроженец Афганистана с ножом напал на девушку. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, нападавшим является 48-летний уроженец Афганистана Ахмед Б., у которого есть вид на жительство в России. Мужчина скрылся, но, предварительно, его уже задержали. По некоторым данным, он был пьян. На фото — складной нож, которым виновник ударил свою жертву. Ситуация находится на контроле Прокуратуры Москвы.

Девушка, на которую напал уроженец Афганистана в Москве. Фото © Mash

Девушка, на которую напал уроженец Афганистана в Москве. Фото © Mash

Место нападения на девушку в Москве. Фото © Mash

Место нападения на девушку в Москве. Фото © Mash

Убийца красотки из Екатеринбурга после кровавой расправы "замаливал" грех в церкви
Убийца красотки из Екатеринбурга после кровавой расправы "замаливал" грех в церкви

Ранее в Подмосковье ссора между бывшими супругами чуть не закончилась жестоким убийством. По данным Life.ru, в какой-то момент мужчина достал нож и набросился с ним на ненавистную оппонентку. Девушка находится в реанимации.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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