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Регион
20 мая, 13:08

МГЕР в годовщину освобождения Мариуполя развернула в городе Знамя Победы

МГЕР в годовщину освобождения Мариуполя развернула в городе Знамя Победы. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

МГЕР в годовщину освобождения Мариуполя развернула в городе Знамя Победы. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в годовщину освобождения Мариуполя от украинских неонацистов в понедельник, 20 мая, развернули в городе Знамя Победы. Они поздравили ветеранов и почтили память азовстальцев, которые погибли и пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Волонтёры МГЕР находятся в Мариуполе с первых дней специальной военной операции (СВО).

Активисты МГЕР у памятника азовстальцам в Мариуполе. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Активисты МГЕР у памятника азовстальцам в Мариуполе. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

"Мы видели все ужасы, которые украинские нацисты творили с городом и его жителями. Вот уже два года мариупольцы могут спокойно жить, носить георгиевские ленточки, говорить на родном, русском языке. Сегодня мы поздравили всех с этой знаменательной датой", — отметил председатель организации Антон Демидов.

Активисты МГЕР у памятника азовстальцам в Мариуполе. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Активисты МГЕР у памятника азовстальцам в Мариуполе. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

По словам Демидова, члены МГЕР навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Тамару Федченко и Степана Волошина.

Мариуполь является самым большим городом на побережье Азовского моря, который является одним из ключевых центров металлургии Донбасса и крупным портом. Его основали в 1778 году православные греки-переселенцы из Крыма. Регион назвали в честь супруги будущего императора Павла I Марии Фёдоровны.

Завершён капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка – Мариуполь
Завершён капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка – Мариуполь

Напомним, Мариуполь был освобождён от украинских войск 21 апреля 2022 года. Жилой фонд и инфраструктура в боях существенно пострадали. А 20 мая исполнилось ровно два года с освобождения территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Ранее Life.ru писал, как операция по освобождению региона вошла в героическую военную историю России.

Никита Осипов
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