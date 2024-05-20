МГЕР в годовщину освобождения Мариуполя развернула в городе Знамя Победы

Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в годовщину освобождения Мариуполя от украинских неонацистов в понедельник, 20 мая, развернули в городе Знамя Победы. Они поздравили ветеранов и почтили память азовстальцев, которые погибли и пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Волонтёры МГЕР находятся в Мариуполе с первых дней специальной военной операции (СВО).

Активисты МГЕР у памятника азовстальцам в Мариуполе. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

"Мы видели все ужасы, которые украинские нацисты творили с городом и его жителями. Вот уже два года мариупольцы могут спокойно жить, носить георгиевские ленточки, говорить на родном, русском языке. Сегодня мы поздравили всех с этой знаменательной датой", — отметил председатель организации Антон Демидов.

Активисты МГЕР у памятника азовстальцам в Мариуполе. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

По словам Демидова, члены МГЕР навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Тамару Федченко и Степана Волошина.

Мариуполь является самым большим городом на побережье Азовского моря, который является одним из ключевых центров металлургии Донбасса и крупным портом. Его основали в 1778 году православные греки-переселенцы из Крыма. Регион назвали в честь супруги будущего императора Павла I Марии Фёдоровны.