Эксперт Линдигрин: Праймериз "Единой России" делает выборы конкурентнее

С 20 по 26 мая по всей России пройдёт предварительное голосование "Единой России", по итогам которого определятся кандидаты в депутаты всех уровней. Генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин заметила, что единороссы — единственная политическая сила в нашей стране, которая использует эту общемировую практику, что делает этот демократический процесс более открытым, легитимным и конкурентным и даёт избирателям право самостоятельно определить список кандидатов.

"Партия, по сути, открыта как для тех, кто выдвигается в кандидаты, так и для тех, кто наблюдает за предвыборным процессом. Избиратели принимают больше участия в выборах... Причём они могут повлиять на то, кто конкретно будет в этих бюллетенях. А отсюда явно и повышение легитимности", — отметила эксперт в беседе с Life.ru.

Линдигрин подчеркнула, что "Единая Россия" уже не первый год задаёт электоральные тренды для всей страны. А практика праймериз организована современно и технологично, как и основные выборы.