Депутат Милонов предложил ввести в России меры поддержки для садоводов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру сельского хозяйства России Оксане Лут с предложением ввести меры поддержки для садоводов. Он пояснил, что работа на приусадебном хозяйстве имеет для россиян особое значение и они с любовью и старанием выращивают овощи и фрукты.

Как пишет RT, парламентарий считает, что сама возможность ведения такого хозяйства имеет для России стратегическое значение. Он предложил, в частности, проводить открытые лекции по садоводству и поддерживать граждан в организации сезонных ярмарок или колхозных рынков.

"[Также] целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева", — добавил Милонов.