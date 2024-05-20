Названы домашние животные, которые могут переносить крысиный гепатит

Крысиный гепатит был обнаружен у домашних кошек и собак, правда живущих в Гонконге. Об этом сообщил академик РАН Сергей Нетёсов. Он считает, что ситуацию с заболеванием необходимо в срочном порядке тщательно изучить, в том числе и в России.

"Недавно учёными-вирусологами в Гонконге антитела к крысиному вирусу гепатита Е были найдены у кошек и собак. Живого вируса у них, правда, пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения вируса на людей", — отметил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Он также рассказал, что впервые крысиный гепатит у человека был выявлен у пациента, перенёсшего трансплантацию печени. Нетёсов пояснил, что тут нет ничего удивительного, так как пациенты, пережившие подобные операции, принимают лекарства для подавления иммунной системы, чтобы не было отторжения нового органа. Вместе с тем риск заражения крысиным гепатитом повышается для ВИЧ-инфицированных и гомосексуалистов, добавил академик. Последние, в частности, практикуют нетрадиционные сексуальные практики, которые сопряжены с гораздо большим травматизмом и приводят к снижению иммунитета.