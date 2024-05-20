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20 мая, 14:19

Компьютеры и принтеры привезли сотрудники подмосковного военкомата коллегам из ДНР

Подмосковье передало материальную помощь Новоазовскому военкомату в ДНР

Новоазовский муниципальный комиссариат в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил материальную помощь от Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Сотрудникам военкомата передали компьютеры, принтеры и другую необходимую технику.

Подмосковные сотрудники комиссариата передали материальную помощь коллегам из Новоазовского военкомата ДНР. Видео © 360.ru

"Очень рад, что самому довелось сюда приехать, познакомиться с вами, вашим коллективом, условиями и методами работы. Взял с собой двух наиболее опытных военных комиссаров района, которые подскажут, может быть, какие-то основные направления", — подчеркнул военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов в беседе с 360.ru.

Он отметил, что Подмосковье тесно сотрудничает с комиссариатом в ДНР и будет развивать эти связи в дальнейшем. Астахов надеется, что Новоазовский муниципальный комиссариат станет одним из передовых по использованию средств автоматизации, а также будет примером для других военкоматов в республике.

В Новоазовске с благодарностью приняли помощь от коллег и отметили, что те привезли всё, в чём сотрудники военкомата в ДНР сильно нуждались.

"В данный момент, вы сами знаете, трудно у нас с материальными средствами, пытаемся своими силами всё устанавливать, вы оказали неоценимую помощь", — поблагодарил коллега Астахова.

Подмосковный военком дополнил, что теперь сотрудникам будет легче и интереснее работать. Также специалист похвалил коллектив, который сложился в комиссариате ДНР.

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А ранее Life.ru рассказывал, какую материальную помощь направят для развития школ в ДНР и ЛНР. Минпросвещения России выделит более 1,5 миллиарда рублей для оснащения 200 школ, а также более 7,8 тысячи мест для дополнительного образования детей.

Обложка ©

360.ru

Дарья Нарыкова
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